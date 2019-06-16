شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صافي إيرادات بنوك الإمارات 18% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أن الإيرادات للبنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنسبة 18% خلال الربع الأول من 2019 مقارنة مع صافي إيراداتها بنهاية الربع الرابع من 2018.

وأوضحت البيانات أن إيرادات البنوك بلغت في تلك الفترة 49.5 مليار درهم تقريباً، بزيادة قدرها نحو 7.6 مليار درهم، مقابل 41.9 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من 2018.

وتظهر البيانات أن معدل نمو صافي الإيرادات ارتفع بنسبة 1.6% خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 1.768 تريليون درهم بنهاية مارس 2019 بزيادة قيمتها 28 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 1.74 تريليون درهم بنهاية عام 2018، بحسب صحيفة الاتحاد.

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وارتفع العائد على إجمالي الموجودات للقطاع المصرفي إلى 1.8% بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة مع معدل عائد بلغ 1.6% في الربع الأخير من 2018 ومعدل عائد كان عند 1.5% في الربع الأول من العام الماضي.

وقفز العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 12.9% خلال الربع الأول من العام الجاري. .

وارتفعت القروض المشكوك في تحصيلها أيضاً إلى 29 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة مع 27.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.