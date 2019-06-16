شكرا لقرائتكم خبر عن الودائع المصرفية بالسعودية تقفز بأعلى وتيرة في نحو 21 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الودائع المصرفية في السعودية بنهاية شهر أبريل الماضي بأعلى وتيرة في نحو 21 شهراً، مسجلة بذلك ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي تلك الودائع في نهاية تلك الفترة نحو 1.649 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنحو 2.87%، بما يعادل 46.1 مليار ريال، مقارنة بـ1.603 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية خلال أبريل الماضي أعلى مستوى في أربعة أشهر، وبالتحديد ديسمبر الماضي، حيث بلغت حينها نحو 1.661 تريليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وعلى أساس شهري، نمت الودائع المصرفية نحو 1.3% وبزيادة بلغت 20.9 مليار ريال حيث كانت قيمتها نحو 1.628 تريليون ريال بنهاية شهر مارس الماضي.

وجاء ارتفاع الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية، مدعوما بنمو ودائع الأفراد والشركات بفئتيها تحت الطلب وكذلك الودائع الادخارية.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب وارتفعت بنسبة 1.8%بالغةا 1.05 تريليون ريال، إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه نقدية.