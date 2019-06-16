شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر القطاع الخاص بدبي يسجل أعلى قراءة في 52 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن ارتفاع مؤشره لمراقبة حركة الاقتصاد بإمارة دبي من 57.9 نقطة في شهر أبريل الماضي إلى 58.5 نقطة في شهر مايو 2019 "وهي أقوى قراءة له في 52 شهراً.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن التحسن بالمؤشر يعكس زيادة حدة نمو النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة، في حين كان إسهام التوظيف في هذا الارتفاع شبه محايد.

وظل قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً بين القطاعات الرئيسية الثلاثة في شهر مايو (61.9 نقطة)، ليعكس بالأساس زيادة قوية نسبياً في الأعمال الجديدة وبعضاً من نمو التوظيف.

وسجل قطاع السفر والسياحة ثاني أقوى تحسن إجمالي في الأوضاع التجارية (59.5 نقطة) بالرغم من التراجع الطفيف للوظائف، في حين كان قطاع الإنشاءات (54.6 نقطة) متماشيًا مع متوسطه طويل المدى.

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إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن اقتصادية دبي، بالربع الأوّل من عام 2019، أن اقتصاد الإمارة مستمرّ في التحسن، حيث تزايد عدد الرخص الجديدة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 9.489 رخصة تجارية جديدة في دبي، بزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

وارتفع مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي إلى 117.8 نقطة في الربع الأوّل من عام 2019، مقارنة مع 116.4 نقطة في الربع الأوّل من عام 2018، وتتوقع الشركات المشاركة في المسح ارتفاع الأرباح وأسعار البيع.

ويتوقع قطاع التصنيع ارتفاع أحجام المبيعات والأرباح والتوظيف في الربع الثاني من عام 2019.

وتشير بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الذي تصدره مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لاقتصادية دبي، إلى أن إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بلغ 22.2 مليار درهم في نهاية الربع الأوّل من عام 2019، مقارنة بـ 7.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018.