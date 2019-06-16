شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 16 حتى 20 يونيو الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من ثمار، الحمادي، مبكو، العقارية، الأسماك، العالمية، أنابيب السعودية، المستشفى السعودي الألماني، مطابخ ومطاعم ريدان، بالإضافة أحقية توزيع أرباح كل من طيبة القابضة، التموين، فضلاً عن صرف أرباح شركة الصمعاني.

ويُستحق، يوم الأحد، توزيعات أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين، المستحقة عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 106.6 مليون ريال، بواقع 1.3 ريال للسهم، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجتمع الجعية العمومية للشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، يوم الأحد، وذلك لبحث الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كذلك يُستحق، يوم الأحد، توزيعات أرباح شركة طيبة للاستثمار، المستحقة عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 72.205 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.45 ريال للسهم، بما نسبته 4.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، يوم الأحد، على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وستصوت الجمعية العمومية لشركة الحمادي، يوم الأحد، على الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

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وتجتمع الجمعية العمومية للشركة العقارية، يوم الإثنين، وذلك للتصويت على توصية الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة الأسماك، يوم الثلاثاء، وذلك لبحث الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة العالمية للتأمين التعاوني، يوم الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتبدأ شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، يوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2018 بقيمة 2.250 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 15% من القيمة الاسمية له، على أن يتم التوزيع على عدد 1.5 مليون سهم.

وستبحث الجمعية العمومية لشركة مطابخ ومطاعم ريدان، يوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي الخاص بالاسم التجاري للشركة من شركة مطابخ ومطاعم ريدان إلى شركة ريدان الغذائية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة المستشفى السعودي الألماني، اليوم الخميس، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أنابيب السعودية، يوم الخميس، الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمة وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة.