البنك الأول يودع سوق الأسهم وينقل أصوله إلى ساب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ودع البنك الأول سوق الأسهم السعودية أمس، حيث أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تعليق تداول أسهم البنك الأول في السوق ابتداء من 16 يونيو 2019 للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم البنك من السوق.

وعقب موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، أصبح البنكان شركة واحدة مدرجة، وثالث أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية، فيما سيواصل البنكان أعمالهما بشكل طبيعي لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما. وحسب بياني البنكين على موقع «تداول» أمس، فإن قرار الاندماج أصبح نافذا وعليه انقضى البنك الأول وانتقلت جميع أصوله والتزاماته إلى بنك ساب الذي سيستمر في الوجود.

نقل أصول الأول

وأعلن بنك ساب عن نفاذ قرار دمج البنك الأول في ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، مقابل إصدار (554,794,522) سهما عاديا بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في البنك الأول من خلال زيادة رأسماله المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20.54 مليار ريال، وكذلك زيادة عدد أسهمه من 1.5 مليار سهم إلى 2.05 سهم مدفوعة بالكامل.

كما أعلن البنك الأول انتهاء فترة اعتراض الدائنين بنهاية يوم 15 يونيو الحالي وعدم تسلم البنك أي اعتراضات من دائني البنك الأول خلال تلك الفترة.

تعديل السجل والترخيص

وسيحق للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول بتاريخ هذا الإعلان والمقيدين بسجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلي هذا الإعلان الحصول على عدد 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.وبحسب جدول المراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين، من المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم البنك الأول في تداول وإدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لمصلحة مساهمي البنك الأول المستحقين لها خلال فترة لا تتجاوز سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان.

وسيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتعلقة بتعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لبنك ساب وشطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي للبنك الأول خلال الفترات الموضحة في جدول المراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين.

تعديل في عضوية ساب

وأصدر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني «ساب» قرارا بالتمرير على قبول استقالة عدد من أعضائه، بعد نفاذ قرار الاندماج مع البنك الأول، وذلك لإيجاد المقاعد الشاغرة اللازمة لتعيين مرشحي البنك الأول وفقا لاتفاقية الاندماج.

وأوضح البنك في بيان أمس على »تداول«، أن الأعضاء الذين تم قبول استقالتهم هم:

01 خالد العليان (رئيس مجلس الإدارة).

02 جورج الحيضري (عضو غير تنفيذي – ممثل إتش إس بي سي).

ووافق مجلس إدارة البنك على تعيين المرشحين من قبل البنك الأول وهم:

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01 لبنى العليان (عضو غير تنفيذي).

02 أحمد العولقي (عضو مستقل).

03 ماريا راموس (عضو مستقل).

تجربة مصرفية رقمية

من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة ساب لبنى العليان «سيرسخ البنك المندمج مكانته ضمن أعلى فئات المؤسسات المالية السعودية، بإجمالي إيرادات يقدر بـ10.9 مليارات ريال وأكثر من مليون عميل، كما سيثمر اندماج البنكين عن إنشاء قطاع أقوى للخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات، مع توفير قدر أكبر من الموارد للابتكار والتواصل بين مجموعة من الكوادر البشرية الشابة من ذوي المهارات التكنولوجية، لخلق تجربة مصرفية رقمية رائدة، وسيحظى العملاء أيضا بإمكانية الوصول إلى شبكة مصرفية دولية استثنائية في المملكة.

رأس المال الحالي

15000 عدد الأسهم مليون سهم

نسبة الزيادة 37%

رأس المال بعد الزيادة

عدد الأسهم بعد الزيادة

20547.95

2054.8

مليون سهم

(0.48535396 سهم جديد في بنك ساب مقابل كل سهم بالبنك الأول)

المقيدون في سجل مساهمي البنك الأول بتاريخ 17 يونيو 2019

الأحقية