استقرار سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، استقرارًا فى ختام تعاملات اليوم، الأحد، 16 يونيو 2019، وسجّل سعر الدولار نحو 16.68 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار فى البنك التجارى الدولى بواقع 16.77 جنيه مقابل أعلى سعر للشراء تم تسجيله فى مصرف ابو ظبى الإسلامى بواقع 16.71 جنيه.

وبالنسبة إلى سعر صرف باقى العملات، سجّل سعر اليورو الأوروبى 18.45 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترلينى 21.11 جنيه للشراء، و21.27 جنيه للبيع.

وسجّل الفرنك السويسرى 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع، وسجل 100 ين يابانى 15.34 جنيه للشراء و15.46 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.