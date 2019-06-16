شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستجمع قواه الإيجابية - تحليل صباحي - 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل انخفاض جديد بلغت نسبته -1.00% بما يعادل -64.80 نقطة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6373.40 ومستوى المقاومة 6600.00 .