شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر تداولات الأسبوع المنصرم ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على معاودة الارتفاع ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.58% بما يعادل -143.21 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9200.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 8800.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8800.00 ومستوى المقاومة 9200.00 .

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