شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 2633 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 2600 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2700 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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