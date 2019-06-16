شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 10642 نقطة، الا انه تراجع سريعا ليغلق عند مستوى 10515 نقطة، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing"وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح خلال الأسبوع الحالي للوصول لمستوى الدعم 10350نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10800 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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