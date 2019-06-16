الحكومة تبدأ بيع أراضي قطاع الأعمال لسداد مديونيات الشركات

الموجز

بدأت الحكومة بيع أراضي قطاع الأعمال العام، لسداد مديونيات شركات القطاع إلى بنك الاستثمار القومي ورد مستحقات الجهات الحكومية، وعلى رأسها الضرائب والتأمينات، إلى جانب تطوير الشركات، إذ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أنّها باعت 8 قطع أراضٍ عبر مزادات في الفترة من 27 مايو وحتى 17 يونيو الحالي، أي في غضون 20 يوما.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنّها باعت 8 قطع أراضٍ بقيمة 66.75 مليون جنيه، موضحةً أنّها تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 1.12 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019/2020، مقابل 283.9 مليون جنيه متوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي.

وطبقا للموازنة التقديرية للشركة، فإنّها تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 3.11 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، ومصروفات بنحو 1.98 مليار جنيه، وبناء علي معلومات الشركة في البورصة، حققت الشركة أرباحا بلغت 39.5 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الحالي، في حين تراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 468.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 542.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017/2018.