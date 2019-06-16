الان تتابع وزير الطاقة السعودي: عقد اجتماع أوبك في أول أسبوع من يوليو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 8:27 ص, 16 يونيو 2019 م التعليقات: 0 نأمل بالتوصل إلى توافق لتمديد الاتفاق فيينا- الخليج 365: قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أنه من المرجح اجتماع أوبك في أول أسبوع من يوليو. وقال أنه يأمل بتوصل أوبك إلى توافق في فيينا لتمديد الاتفاق الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي: عقد اجتماع أوبك في أول أسبوع من يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.