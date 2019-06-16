الهند تفرض رسوما جمركية انتقامية على 28 سلعة أمريكية

جدة - عمرو شويل نيودلهي -الخليج 365:

تفرض الهند رسوما جمركية “انتقامية” على 28 سلعة أمريكية اعتبارا من اليوم الأحد بعد أن سحبت واشنطن بعض الامتيازات التجارية في وقت سابق من الشهر الجاري، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية بين البلدين.

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ووفقا لإخطار صدر عن الحكومة في دلهي مساء السبت، فإن الرسوم الجمركية المتزايدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد. وستؤثر هذه الخطوة على المصدرين الأمريكيين لسلع محددة مثل المكسرات والعدس والتفاح، مما يجعل هذه السلع أكثر كلفة في السوق الهندية.

وبمقتضى الإخطار الصادر عن وزارة المالية، سيجري فرض رسوم انتقامية على 28 سلعة منشؤها أو مصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية” مع الحفاظ على السعر الحالي لهذه السلع بالنسبة لجميع الدول الأخرى.

وأعلنت الهند لأول مرة عن زيادة الرسوم الجمركية في حزيران/يونيو 2018 ، ردا على قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على المنتجات الهندية مثل الصلب والألومنيوم، لكنها أجلت الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية أكثر من مرة، لكن المهلة الحالية انتهت اليوم الأحد.