الاقتصاد

تحذر من تنقل أسراب الجراد من السعودية إلى اليمن والسودان وباكستان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

حذرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة “فاو” في تقرير نشره مكتب خدمة معلومات الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من انتقال اسراب الجراد الصحراوي من إلى اليمن.

وأوضحت “فاو” في تقريرها، أن السعودية كافحت ما يقرب من 75 ألف هيكتار من مجاميع الدبا، والمجموعات البالغة وغير البالغة، والأسراب، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير ناتج عن تكاثر جيلين في النطاق الربيعي، وهو ما لم يسبق له مثيل في الموسم الربيعي.

لكنها توقعت أن تنخفض أعداد الجراد الصحراوي في التكاثر الربيعي المقبل في السعودية، وأن تنتقل المجاميع والأسراب التي لم يتم اكتشافها، أو مكافحتها إلى السودان واليمن والهند وباكستان، ليبدأ التكاثر الصيفي مبكراً في معظم هذه الدول بسبب نسب الأمطار الجيدة في مايو.

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