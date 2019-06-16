شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 15 - 20 من يونيو الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، ينعقد اجتماع مجلس إدارة لشركة الصقر للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي غداً الأحد لمناقشة مواضيع متعلقة بسير العمل ولا تؤثر على سعر الشركة، وما يستجد من أعمال.

وفي ذات اليوم أيضاً يجتمع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" المدرجة بسوق دبي المالي وذلك لتعيين عضو مجلس إدارة جديد، وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء لجان المجلس، وما يستجد من أعمال.

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كما ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين في ذات اليوم وذلك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ويوافق مجلس إدارة شركة دريك آند سكل المدرجة بسوق دبي المالي خلال اجتماعه غداً الأحد على محضر الاجتماع السابق، وسيقوم بانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ليحل محل رئيس مجلس الإدارة المستقيل.

ويجتمع مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2019 وذلك لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة، ومناقشة أعمال اللجان.

وأما يوم الأربعاء القادم، فيجتمع مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي وذلك لمناقشة أرقام الميزانية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 وتشكيل مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن المجلس بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.