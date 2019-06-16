«الإمارات» ترفع السعة المقعدية إلى ديربان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأت طيران الإمارات تشغيل أربع رحلات إضافية أسبوعياً إلى ديربان اعتباراً من 14 يونيو الجاري وحتى 4 أغسطس (آب) 2019، وبذلك يبلغ عدد رحلاتها إلى هذه المدينة الجنوب إفريقية خلال هذه الفترة 11 رحلة أسبوعياً.

وسوف تخدم طيران الإمارات الرحلات الأربع الإضافية بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية، وبذلك توفر الناقلة أجنحة الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ إطلاق خدمتها على هذا الخط، حيث إن طائرة البوينج 777 التي تخدم الرحلات الأسبوعية السبع المنتظمة هي بتقسيم الدرجتين: رجال الأعمال والسياحية.

وقال فؤاد كونهي، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في جنوب إفريقيا: «شهدنا خلال السنوات الماضية ازدهار ديربان وتطورها بدءاً من مينائها الحيوي الذي يسهل التجارة العالمية وصولاً إلى ثقافتها العريقة والمشاهد الطبيعية المتميزة التي جعلت منها مركزاً تجارياً وسياحياً، وجاء قرارنا إضافة رحلات موسمية تلبية لطلب العملاء المتنامي على السفر من وإلى هذه المدينة».

وأضاف كونهي: «يعد تشغيل البوينج 777 التي تحتوي أجنحة الدرجة الأولى إلى ديربان حدثاً مهماً خصوصاً مع قرب احتفالنا بمرور 10 سنوات على خدمة هذه المدينة. وبذلك أصبح في إمكان المسافرين إلى ديربان الاستمتاع بمنتجاتنا الفاخرة لهذه الدرجة الشهيرة عالمياً، والمسافرين منها عبر دبي إلى وجهات عديدة ضمن شبكة خطوطنا العالمية، في مختلف محطاتنا في الهند والمملكة المتحدة والشرق الأقصى».

الدرجة الأولى

توفر طيران الإمارات للمسافرين في الدرجة الأولى على طائرة البوينج 777-300ER أجنحة خاصة ومقاعد تتحول إلى سرير مستو تماماً للنوم وثلاجة شخصية. كما يحتوي كل جناح على وحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس وبنظام الترفيه الجوي وشاشة مسطحة عالية الوضوح LCD قياس 32 بوصة. ويستمتع المسافرون في الأجنحة بمستويات عالية من الخصوصية والراحة والفخامة.

وتوفر طيران الإمارات منتجات حصرية لمسافري الدرجة الأولى على الرحلات الطويلة، تتضمن ملابس نوم «هيدرا أكتيف مايكرو بالس» التي تحافظ على رطوبة الجسم وكريمات مرطبة عضوية حصرية من VOYA.