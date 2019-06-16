«دو» تسعى لتلبية الطلب على هواتف «G5»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد



قالت «دو»، التابعة لشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» لـ ”الخليج 365”: «لقد شهدنا تجاوباً كبيراً من عملائنا بخصوص التسجيل المسبق للحصول على الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس«G5»، مشيرة إلى توزيع الأجهزة لكل الذين قاموا بالطلب المسبق».

أضافت، «إن الجهاز الأول الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس « ZTE Axon 10»، متوفر في متاجر مختارة عبر الإمارات وعلى متجر دو الإلكتروني».

وأكدت «دو» «أنها ستبدأ بعملية الطلب المسبق على الأجهزة الأخرى، التي تدعم التقنية الجديدة في الوقت المناسب».

وأوضحت، «على الرغم من أننا لا نتوقع أي نقص في الإمداد، حيث نسعى إلى تلبية الطلبات المتزايدة للحصول على أجهزة تقنية الجيل في الإمارات، إلا أن بعض المتغيرات قد تكون خارجة عن إرادتها، حيث تعتمد الشركة اعتماداً كلياً على قدرة مورديها على توفير هذه الأجهزة».

وأعلنت «دو»، مطلع الشهر الجاري، عن تعاونها مع شركة «زد تي إي»، المزود العالمي للهواتف المحمولة، لتوفير الاتصال بشبكة تقنية الجيل الخامس عبر الهاتف المحمول Axon Pro 10، والذي تم طرحه مؤخراً في الأسواق.