3 مستثمرين يشكون شخصاً لمحكمة أردنية لتعليقات على «تويتر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقدم ثلاثة رجال أعمال ومستثمرين إماراتيين (خ. ك، م. ك، ع. ف) (المدّعون بالحق الشخصي)، بشكوى لمحكمة صلح جزاء عمّان، ضد شخصية (ه. ف) في الأردن، بسبب نشر بيانات ومعلومات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي تنطوي على ذم وقدح وتحقير، وذلك سنداً إلى أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية وإساءة إلى اقتصاد دولة عربية.

بحسب «لائحة الشكوى» التي حصلت الخليج على نسخة منها، «قام المشتكى عليه (المدَّعى عليه بالحق الشخصي) أيضاً بنشر تعليقات على نفس المنشور عن المشتكين الثلاثة، متهماً إياهم بالفساد وأن المشتكين هم سبب خسائر تكبدتها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، واصفاً إياهم بكلمة «حرامية»». و«إن ما قام به المشتكى عليه من أفعال يشكل جرم ذم وقدح وتحقير سنداً لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية وأن هذه الأفعال أدت إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي للمشتكين وإساءة لسمعتهم ومكانتهم في المجتمع».

وطالب المشتكون بالتحقيق مع المشتكى عليه ومجازاته حسب أحكام القانون وإجراء المقتضى القانوني، وإلزام المشتكى عليه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي و/ أو المبلغ الذي يقدره الخبراء.