«جي إف إتش» تطرح وحدات «ذا هاربور رو» للبيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت أمس شركة جي إف إتش العقارية، الشركة التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية والمختصة بالأنشطة العقارية، عن تدشين المبيعات للوحدات السكنية بمشروعها المتميز «ذا هاربور رو»، مع برنامج سداد حصري يتيح للمشترين شراء العقار الذي طالما حلموا بامتلاكه، في أفضل المواقع ذات الإطلالة البحرية الساحرة في مملكة البحرين، فيما يواصل المشروع تقدمه على كافة مستويات الأعمال الرئيسية. كما ستقدم جي إف إتش العقارية عروضاً لزوار «الآفنيوز» من خلال منفذها الواقع في قلب المجمع.

يقع مشروع «ذا هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي في قلب مدينة المنامة، وعلى مقربة المراكز التجارية الرئيسية بالمدينة، وكذلك مواقع الترفيه والجذب السياحي.

ويتكون المشروع من ستة مبان، موزعة على جانبين، الجانب الغربي والجانب الشرقي، من بينها 4 مبان سكنية تضم 322 وحدة سكنية فاخرة، بينما سيخصص المبنيين الآخرين لفندق من فئة الخمس نجوم، إضافة إلى 150 شقة فندقية.

وقد تم فعلياً طرح الوحدات للبيع، مع برنامج تمويل حصري للشقق الفاخرة المشيدة على أحدث طراز، والتي تشمل شقق استوديو، شقق بغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتي نوم، إضافة إلى بيوت «بنتهاوس» فاخرة مع برك سباحة خاصة.

وسوف يستحق سداد القسط الأول بنسبة 15% بعد 14 يوماً من تاريخ الحجز، بينما يستحق سداد القسط الثاني بنسبة 15% عند التسليم، وسيتم سداد نسبة 70% المتبقية على 60 قسطاً شهرياً متساوياً.

وتعليقاً على ذلك، صرح السيد ليث المعمار، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة جي إف إتش العقارية بقوله: «يسعدنا الإعلان عن التقدم المستمر لسير العمل بمشروع ذا هاربور رو، مما يتيح لنا طرح الوحدات السكنية بهذا المشروع الفاخر للبيع مع برنامج سداد بمزايا رائعة للمشترين، كما يسعدنا أن نرحب بالسادة المشترين الآن لتملك شققهم الفخمة المصممة على أعلى وأحدث طراز؛ حيث يمكنهم الآن حجز وحداتهم والاستفادة من برنامج التمويل المرن والمخطط بعناية لخدمة مختلف قطاعات السوق، نتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في مشروع ذا هاربور رو والترحيب بالمقيمين بهذا المشروع المتميز من كافة النواحي».

ومن بين الأعمال التي استكملت بالمشروع حتى الآن بالنسبة للمباني الواقعة بالجانبين الشرقي والغربي، أعمال الهيكل الرئيسي ومباني المشروع، كما أن أعمال الكهرباء والتكسية الخارجية تجري بشكل جيد.