شكرا لقرائتكم خبر عن « وزراء طاقة العشرين».. تعاون للحفاظ على استقرار السوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، أمس، إن وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين عبروا عن قلقهم إزاء الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وسيتعاونون للحفاظ على استقرار سوق النفط.

وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما تابعة لشركة شحن يابانية لهجوم يوم الخميس. وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم، ما أثار مخاوف بشأن حدوث مواجهة ودفع أسعار النفط للصعود.

وقال سيكو للصحفيين خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لمجموعة العشرين المنعقد في كارويزاوا «الأمر المهم أننا توصلنا لتفاهم بين وزراء الطاقة بشأن الحاجة للعمل معاً للتعامل مع الحوادث الأخيرة من منظور أمن الطاقة».

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة تتعامل مع الأحداث الأخيرة بجدية بالغة.

(رويترز)

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