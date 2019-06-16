شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «دبي للجودة» و«مصركانلو» لتعزيز الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
وقعت مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة شراكة استثمارية مع مجموعة دبي للجودة، في إطار التعاون بين الجانبين وتجسيداً لمساعي الطرفين المبذولة نحو تطبيق استراتيجية ترسيخ ممارسات الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتكنولوجي والقيادة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
في ظل الشراكة الاستراتيجية يطمح الطرفين إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال البرامج التدريبية المعتمدة دولياً في إدارة الجودة، والمقارنات المعيارية، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات في المؤسسة.
وكرم المهندس حسن عمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة عن استثمارها في المجموعة، بتسليم شهادة الشريك المستثمر إلى فيليب جورج، المدير العام لمؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة، وبحضور كل من بيجو مدير إدارة الشكاوي، وساتيمرسي، مدير العمليات، واولجا ناثان، مدير إدارة تقنية المعلومات، وعقيل مدير إدارة الحسابات ممثلين عن مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة.
كانت هذه تفاصيل خبر شراكة بين «دبي للجودة» و«مصركانلو» لتعزيز الابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.