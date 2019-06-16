شراكة بين «دبي للجودة» و«مصركانلو» لتعزيز الابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة شراكة استثمارية مع مجموعة دبي للجودة، في إطار التعاون بين الجانبين وتجسيداً لمساعي الطرفين المبذولة نحو تطبيق استراتيجية ترسيخ ممارسات الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتكنولوجي والقيادة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات.

في ظل الشراكة الاستراتيجية يطمح الطرفين إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال البرامج التدريبية المعتمدة دولياً في إدارة الجودة، والمقارنات المعيارية، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات في المؤسسة.

وكرم المهندس حسن عمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة عن استثمارها في المجموعة، بتسليم شهادة الشريك المستثمر إلى فيليب جورج، المدير العام لمؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة، وبحضور كل من بيجو مدير إدارة الشكاوي، وساتيمرسي، مدير العمليات، واولجا ناثان، مدير إدارة تقنية المعلومات، وعقيل مدير إدارة الحسابات ممثلين عن مؤسسة مصركانلو الدولية للصرافة.