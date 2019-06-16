بدء عمل الدائرة القضائية التجارية في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء عمل الدائرة القضائية التجارية المتضمنة خبراء دوليين، والتي تم تشكيلها بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 10 لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بجواز إحالة بعض الدعاوى المدنية التي تختص بها الدوائر الكلية إلى دائرة برئاسة قاض فرد يعاونه اثنان من الخبراء المحليين أو الدوليين، وفي إطار الضوابط التي ينص عليها قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، رقم 6 لسنة 2019.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة كانت السباقة في الإيفاء بمتطلبات تنفيذ المرسوم السامي، مشيراً إلى حرص سمو رئيس الدائرة على إيجاد بنية مؤسسية قضائية متكاملة تلبي الاحتياجات القضائية والعدلية المتزايدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات بما يحقق العدالة الناجزة.

وقال المستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي، أن الجلسة الأولى لدائرة الخبراء انعقدت نهاية الأسبوع الماضي برئاسة القاضي أحمد البادي، وعضوية الخبيرين الدوليين أوران وايتنج ونافين أغنيهوتري.