نصيحة مجرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

لا تقارن نفسك بالآخرين:

تجنب مقارنة نفسك بالآخرين، فكلّ منّا يتميز بطريقته بقدرات جسدية وعقلية مختلفة، ما يعني أنّ كلّ منّا سيتطوّر طِبقاً لإيقاعه الخاص. ويحقّق الناس أهدافهم بخطوات مختلفة، كلّ على طريقته. إن لاحظت نفسك تُجري مُقارنات مع الآخرين عن حياتك وقدراتك، خذ نَفساً عميقاً، وحاول التركيز على الوقت الحاضر. وأن تجد سعادتك وشغفك في حياتك اليومية لهو أفضل طريقة لتُزهر وتُصبح نفسك، في أي عمر كان.

Advertisements

استغل نقاط قوتك:

تواصل مع جوانبك الخفية. من يحققون نجاحهم متأخراً عادة ما يكونون مفكرين عميقين يميلون لمحاولة التحكم في جوانب أكثر في الحياة من أقرانهم، لكنّك في الأغلب شخص ماهر، لذا ابحث عن طريقة تستخدم فيها طبيعتك تلك لمصلحتك. إن ميلك للتفكير ومحاولة السيطرة على الموقف من الممكن أن يعني أنّ الآخرين سيتمكنون من تحقيق أهدافهم أسرع منك. ولكن لأنّك تستغرق في التفكير والتدقيق، عندما تسنح لك الفرصة مُجدداً، ستكون حينها مُستعداً لاستلام زمام الأمور.

التحقّق من النجاح

ينشغل معظم أصحاب الأعمال على المهمّة التي يقومون بها، ولكنّهم لا يهملون التحقّق من سير العمل على المشاريع الأُخرى، كما أنّهم يقومون بالتحقّق من التقدُّم المحرز في بقية الأعمال، وتفقد التدفق النقدي الشهري، ما يساعد في تحديد الأولويات في العمل، وتنظم النفقات اليومية والشهرية للشركة.