6 آلاف زائر لمعرض الخريف للتسوق في العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين :”الخليج 365”



افتتح الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي مساء أمس الأول، فعاليات معرض «الخريف للتسوق» الذي يقام بخيمة الخبيصي وتنظمه شركة دار الشموخ لتنظيم المعارض بمشاركة 150عارضاً، واستقطب أكثر من 6 آلاف زائر في يومه الأول وتستمر فعالياته لغاية الحادي عشر من يوليو المقبل. حضر الافتتاح الشيخ مبارك بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لسفريات بن حم، والشيخ عبد الله بن مسلم بن حم عضو مجلس إدارة مؤسسة مسلم بن حم الخيرية، محبوب بن النقش مدير عام دار الشموخ لتنظيم المعارض، وجمع غفير من أبناء مدينة العين.

وبعد الافتتاح تجول الشيخ بن حم مع اللجنة المنظمة على أجنحة وأقسام المعرض، واستمعوا من المشاركين إلى شرح عن معروضاتهم، وما يقدمونه للزوار من سلع ومنتجات محلية وعالمية؛ حيث أشاد بمستوى التنظيم والمشاركة الدولية التي ستوفر منتجات متنوعة من مختلف الدول، لافتاً إلى أهمية التنوع الثقافي المنعكس على المشاركين، والفعاليات المصاحبة للمعرض كما أثنى على شركة دار الشموخ لتنظيم المعارض كمؤسسة وطنية متخصصة في صناعة المعارضولفت محبوب بن النقش مدير عام دار الشموخ، إلى تنظيم المعارض على مضاعفة الجهود لتعزيز مكانة مدينة العين كمركز سياحي، شاكراً الشيخ مسلم بن حم على رعايته وحضوره افتتاح فعاليات معرض الخريف للتسوق، وكذلك دعمه للمعرض من خلال ما قدمته مؤسسة مسلم بن حم الخيرية من دعم مادي للجهات الخيرية والإنسانية بالدولة بقيمة 350 ألف درهم