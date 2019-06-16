المزروعي: 160 مليار دولار استثمارات جديدة في الطاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال:”الخليج 365”

ترأس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وفد الدولة المشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكيتين في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مونتريال، خلال الفترة ما بين 10 إلى 13 يونيو/حزيران 2019 في فندق بونافنتور مونتريال، تحت شعار: «تبني التغيير»؛ حيث شارك في جلسة حوارية عن موضوع تأثير «الجغرافيا السياسية في تحولات الطاقة»؛ وذلك في القاعة الرئيسية للمؤتمر بحضور ما يزيد على 4,000 مندوب من أكثر من 60 دولة.

في سياق تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، قال المزروعي: إن دولة الإمارات توفر إمكانات هائلة أمام المستثمرين؛ حيث سيتم توجيه غالبية الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة التي تبلغ قيمتها 160 مليار دولار، والتي أغلبها مطروح للقطاع الخاص؛ لتحقيق استراتيجية الدولة للطاقة لعام 2050، الأمر الذي يميز دولة الإمارات فيما تقدمه من فرص استثمارية وشراكة نوعية للعالم أجمع.

كما أوضح بأن دولة الإمارات هي مستثمر رئيسي، ومطور أساسي للوظائف والتكنولوجيا في كندا وحول العالم؛ حيث تدرك الدولة أهمية الشراكات وخلق فرص مشتركة ليس فقط بالنسبة للشركات الكبرى؛ بل أيضاً لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

وتناول المزروعي أهم الإنجازات التي حققتها الدولة، ومستوى الريادة التنافسية التي وصلت إليها فيما يتعلق بمجال حلول الطاقة المتجددة. كما أوضح بأن الدولة تتمتع بالخبرات المتقدمة والدراية الفنية التي نجحت في إبرازها أحدث مشاريع «شركة مصدر» في دولة الإمارات، ومشاريعها الأخرى بالسعودية إضافة إلى أوروبا والأمريكيتين.

وأبدى عدد كبير من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة حول العالم رغبتهم العالية بمعرفة المزيد عن الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات فيما يتعلق بمستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة؛ وذلك لتحقيق استراتيجية دولة الإمارات للطاقة لعام 2050.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي، عقد المزروعي عدة اجتماعات ثنائية؛ حيث شملت اجتماعات مع كل من: نافديب بينز - وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندي، وجيسون كيني - رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا، وپول ديسماريس - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «باور كوربوريشن» والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «باور فايننشال»، وآنجل غوريا - الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إضافة إلى الدكتورة جوزفين واباكابولو - الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية (UNOC). وعقد الوزير كذلك عدة لقاءات مع كل من فرانسوا فيليب شامبين - وزير البنية التحتية والمجتمعات المحلية الكندية، وأمارجيت سوهي - وزير الموارد الطبيعية في كندا، وجيمس كار - وزير التجارة الدولية والتنويع؛ حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع، التي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في عدة مجالات بين الجانبين الإماراتي والكندي، وخاصة في مجال الطاقة.

وفي اليوم التالي للزيارة، تمت دعوة وفد الدولة إلى مجلس العموم الكندي، وتم الترحيب بهم رسمياً من قبل المتحدث الرسمي باسم المجلس والأعضاء الحضور، والتقى المزروعي رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو في مقر مجلس العموم.

وقال فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى كندا، «بمشاركة وزير الطاقة والصناعة في المنتدى الاقتصادي هنا في مونتريال»، مؤكداً أن «دولة الإمارات هي شريك استراتيجي لكندا، وأكبر شريك تجاري لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».