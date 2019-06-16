«اتصالات» تطلق خدمة تجوال لعملاء «فريدوم»

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أعلنت «اتصالات» أمس، عن إطلاق خدمة «تجوّل كأنك في دارك» الجديدة، والتي تمكن مشتركي «Freedom» (فريدوم) لخط الفاتورة الاستمتاع بالسعات المحلية من الدقائق والبيانات عند السفر خارج الدولة.

وتفصيلاً، بات بإمكان عملاء «اتصالات» من خلال باقات «Freedom» الجديدة التمتع بالتجوال دون احتساب رسوم إضافية خارج الباقة، مع المرونة في اختيار ما يتناسب واحتياجاتهم؛ حيث يمكن الاشتراك بسعة البيانات فقط بتكلفة 100 درهم، أو اختيار سعة المكالمات فقط بـ 200 درهم، علاوة على توفّر خيار الاشتراك بسعة الدقائق والبيانات معاً بـتكلفة 250 درهماً، وجميع تلك السعات صالحة لمدة أسبوع.

ويتم تطبيق رسوم خدمة «تجوّل كأنك في دارك» فور الاشتراك بها، والصلاحية تبدأ من أول استخدام أثناء التجوال على أي من شبكات شركاء التجوال المفضلين من «اتصالات»، والذين يغطون أكثر من 120 دولة، بما في ذلك إمكانية استخدام باقات التجوال أثناء رحلات الطيران. كما لا يتم تجديد الخدمة تلقائياً؛ إذ يتطلب إعادة الاشتراك عند انتهاء الصلاحية.

وتتوفر باقات «Freedom» مع 6 خيارات مختلفة لخط الفاتورة، تبدأ من 100 درهم وحتى 1000 درهم.