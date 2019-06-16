9.5 ألف رخصة تجارية جديدة في دبي بنمو 35%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن اقتصادية دبي في الربع الأول من عام 2019، أن اقتصاد الإمارة مستمر في التحسن؛ حيث تزايد عدد الرخص الجديدة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري ليصل إلى 9,489 رخصة تجارية جديدة في دبي بزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

وارتفع مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي إلى 117.8 نقطة في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 116.4 نقطة في الربع الأول من عام 2018 وتتوقع الشركات المشاركة في المسح ارتفاع الأرباح وأسعار البيع.

ويتوقع قطاع التصنيع ارتفاع أحجام المبيعات والأرباح والتوظيف في الربع الثاني من عام 2019. كما تحتفظ الشركات الكبيرة بتوقعات أقوى للربع الثاني من عام 2019، وذلك مقارنة بالشركات المتوسطة والصغيرة.

أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن اقتصادية دبي، اعتمدت استراتيجيات عمل جديدة مبنية على أفكار مبتكرة لتحقيق أهداف وثيقة الخمسين وعملاً بمبادئ دبي الثمانية.

وقال القمزي: «بدأت اقتصادية دبي بالفعل في تنفيذ بنود الوثيقة وبالتحديد ما جاء فيها من خطوات لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وممارسة الأعمال، وتعمل الدائرة حالياً وضع اللمسات الأخيرة لمشروع إنشاء أول مدينة تجارية افتراضية من نوعها في المنطقة، وذلك تنفيذاً للبند الثالث من وثيقة الخمسين؛ حيث سيتم منح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي».

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، تشير بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الذي تصدره مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لاقتصادية دبي إلى أن إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بلغ 22.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2019.