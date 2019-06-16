«إينوك»: مصفاة جبل علي تغطي 40% من احتياجات دبي اليومية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك: إن مصفاة جبل علي تلبي احتياجات دبي من الوقود يوميا بنسبة 40% وخاصة وقود الطائرات ونستورد 60% من الخارج والذي يكون عادة أعلى مقارنة بالمنتج محلياً؛ لدخول عاملي التأمين وأجور الشحن والنقل في تسعيرتها النهائية إلى المستهلكين.

وأضاف القفيدي: بعد عمليات التوسعة للمصفاة بحيث سيتم رفع الطاقة الإنتاجية من 140 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 210 آلاف برميل يوميا في الفترة القادمة وحينها سنتمكن من تغطية الطلب الداخلي في دبي من استهلاك الوقود.

وتابع القفيدي: إن تسعيرة الوقود في الدولة تتضمن ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% وهي بذلك تكون اعلى مقارنة مع باقي الدول الأخرى والديزل مثالا على ذلك، وتذبذب أسعار المحروقات صعودا أو هبوطا حينها يكون الارتفاع ما قيمته 3 فلوس بشكل شهري مضافا إليه 11 فلسا تقريبا هي قيمة الضريبة.