كوريا الجنوبية توقف واردات النفط الإيراني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية، أن كوريا الجنوبية أوقفت كل واردات النفط الخام من إيران في مايو/أيار مع انتهاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية على إيران في بداية الشهر الماضي.

وكانت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من بين الدول التي منحتها الولايات المتحدة إعفاءات لمدة ستة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، واستأنفت استيراد النفط الإيراني ابتداء من يناير/كانون الثاني من هذا العام بعد توقف استمر أربعة أشهر.

(رويترز)