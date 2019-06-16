تركيا تنتقد خفض «موديز» تصنيفها إلى «بي 1»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وزارة المالية في أنقرة أن قرار وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني لخفض تصنيف تركيا أثار شكوكاً بشأن موضوعية وحيادية الوكالة.

وكانت الوكالة قد خفضت، الجمعة، تصنيف تركيا من (بي.إيه.3) إلى «بي.1» وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت موديز «تأثير التراجع المستمر للقوة المؤسسية والفعالية السياسية حول ثقة المستثمر، يفوق بشكل كبير القوة الائتمانية التقليدية لتركيا، بما في ذلك اقتصادها الواسع والمتنوع وانخفاض مستوى الدين الحكومي».

وهاجمت الوزارة وكالة «موديز»، قائلة إن قرارها «لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي، وبالتالي يثير علامات استفهام حول موضوعية وحيادية تحاليلها».

وقالت وكالة «موديز» إن تركيا ما زالت عرضة لفترة طويلة أخرى من الاضطراب المالي والاقتصادي الحاد.

وبلغ معدل التضخم على أساس 18.7% في مايو /‏ أيار الماضي.