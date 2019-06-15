شكرا لقرائتكم الهند تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على منتجات أميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - أ ف ب | منذ ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 19:09

قررت الهند زيادة الرسوم الجمركية على 29 منتجاً أميركية اعتباراً من غد الأحد، وفق قرار أعلن عنه العام الماضي وأرجئ مراراً منذ ذلك الحين، كما أفادت صحف هندية اليوم السبت.



وكانت الحكومة أعلنت في حزيران (يونيو) 2018 أنها تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية من بينها التفاح واللوز، بعدما رفضت واشنطن إعفاء نيودلهي من الرسوم الجمركية المشددة على الصلب والالمنيوم. لكن تطبيق هذا القرار أرجئ مراراً، فيما كانت المفاوضات بين أكبر ديموقراطيتين في العالم تبعث أملاً بالتوصل إلى حل.

ويبدو أن القرار الهندي جاء ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر شطب الهند عن قائمة الدول التي تحظى بأفضلية تجارية. وكتبت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلاً عن مسؤول حكومي أنه لن تكون هناك مهلة إضافية، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غداً الأحد.

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وذكرت وكالة "برس تراست أوف إينديا" أن وزارة المال ستصدر إعلاناً قريباً بهذا الصدد وقد أبلغت قرارها إلى الولايات المتحدة. ويأتي هذا التوتر في العلاقات التجارية على رغم جهود واشنطن لتوطيد علاقاتها مع الهند بمواجهة الصين، ومن العلاقات الجيدة المعلنة بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ومودي خلال قمة مجموعة العشرين في 28 و29 حزيران (يونيو) الجاري في أوساكا في اليابان، وعلى جدول محادثاتهما العلاقات التجارية. والروابط التجارية مطروحة للبحث خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للهند خلال الشهر الجاري.

وأعلن بومبيو أخيراً أن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع الهند بما يشمل بحث "مواضيع صعبة".

وصدرت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 142.1 بليون دولار إلى الهند عام 2018 بحسب بعض التقديرات، فيما قدر العجز في ميزانها التجاري بـ24.2 بليون دولار وفق الأرقام الرسمية.