شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بشكل قوي بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1365.25، ليتحرك دون 1346.70 الآن، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 1346.70 والانخفاض لكسر مستوى 1320.30 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واستهداف مستوى 1302.60 بشكل رئيسي.

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