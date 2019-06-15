شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليكسر مستوى 1.1255 ويقترب من الدعم الأهم 1.1180، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الهابط وكسر المستوى الأخير سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتوجه نحو مناطق 1.1100 مبدئياً.

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