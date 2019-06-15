وزارة: السعودية تدعو لاستجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

ذكرت وزارة الطاقة السعودية في تغريدة أن السعودية قالت يوم السبت إنه لا بد من استجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار السوق وثقة المستهلكين وذلك بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان.

ونقلت عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله ”لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية“.