ذكرت وزارة الطاقة السعودية في تغريدة أن السعودية قالت يوم السبت إنه لا بد من استجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار السوق وثقة المستهلكين وذلك بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان.
ونقلت عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله ”لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية“.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة: السعودية تدعو لاستجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.