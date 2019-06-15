شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التكنولوجيا تقود الأسهم الأمريكية للإغلاق على انخفاض رغم تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجيا واستمرار القلق بشأن الحرب التجارية، لكنها قللت خسائرها بالتزامن مع انتعاش قطاع الطاقة.



وأفاد الرئيس "دونالد ترامب" أن الصين ستسعى لإبرام اتفاق مع واسنطن مقللا من أهمية عقد اجتماع مع نظيره الصيني "شي جين بينج" على هامش قمة "العشرين".



وأكد "ترامب" أن أمريكا رابحة في كافة الأحوال، فلو حضر "شي" القمة، سيكون أمرا جيدان ولو لم يحضر، ستحصل الولايات المتحدة على مليارات الدولارات من خلال فرض المزيد من الرسوم الجمركية على وارداتها من بكين.



واظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% الشهر الماضي وارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4%، في حين انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في الشهر الجاري.

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وعلى صعيد سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.4% وأغلق عند 52.5 دولار للبرميل، وحقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.9 دولار وأقل سعر عند 51.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.1% وأغلق عند 62.01 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2%، لكنه بلغ اعلى سعر اليوم عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.



وفي ختام تعاملات اليوم، انخفض "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 26089 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، بينما بلغ أعلى مستوى عند 26162 نقطة وأقل مستوى عند 25988 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 7796 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، بينما بلغ أعلى مستوى عند 7819 نقطة وأقل مستوى عند 7778 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 2887 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، فيما بلغ أعلى مستوى عند 2894 نقطة وأقل مستوى عند 2879 نقطة.