شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض متخليةً عن مكاسب الأمس وسط تباين في سوق العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الريبل خلال تعاملات اليوم متخلية عن المكاسب التي سجلتها في جلسة الأمس، وذلك وسط تباين في أداء معظم العملات الرقمية.



ويهتم المستثمرون في سوق العملات الرقمية بالمخاوف الجيوسياسية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط.



وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم عن ان مشروع "فيسبوك" لإطلاق عملة رقمية قد جذب استثمارات بنحو عشرة ملايين دولار من أربع شركات كبرى هي "فيزا" و"ماستر كارد" و"باي بال" و"أوبر تكنولوجيز".

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وتنوي "فيسبوك" استغلال هذه العملة الرقمية في انشطة الدفع سواء رواتب الموظفين أو في الحصول على أموال عبر ماكينات صراف آلي خاصة بها.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 0.40 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.41 دولار وأقل سعر عند 0.39 دولار.



على النقيض، ارتفعت "فيسبوك" بنسبة 2.6% إلى 8532 دولارا، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 8547.1 دولار وأقل سعر عند 8172.5 دولار.