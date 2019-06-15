شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تستهدف زيادة الإنفاق على الإعلانات من أجل استعادة سمعتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "فيسبوك" إنها تنوي زيادة الإنفاق على الإعلانات عالميا في ظل الجهود الرامية لاستعادة الثقة مع المستخدمين والجهات التنظيمية على حد سواء ومكافحة خرق الخصوصية وتسريب البيانات وهي مشكلات أضرت بسمعتها.



وصرح مدير التسويق في الشركة "أنطونيو لوسيو" أن "فيسبوك" تنوي مضاعفة إنفاقها على الإعلانات، وسوف تتواصل مع وكالات إبداعية مختلفة وحملات إعلانية على علامات تجارية على كافة تطبيقاتها سواء "ماسنجر" أو "واتساب" أو "إنستجرام".

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وأفاد "لوسيو" أن الشركة سوف تقضي تماما على أي محاولات من جهات معلومة ومجهولة للتدخل في الانتخابات في الدول كما أنها ستتصدى لمحاولات خرق البيانات والخصوصية.



وأكد "لوسيو" على أن الجهود بدأت بالفعل من أجل إعادة بناء الثقة مع المستخدمين وأن الشركة أعادت مؤخرا تصميم تطبيقها على الحوال والإنترنت للتحول من منتدى عام إلى شبكة أكثر خصوصية ووسيلة اتصال مشفرة في مجموعات مغلقة.



وتقع "فيسبوك" و"جوجل" و"آبل" وغيرها من الشركات التكنولوجيا الكبرى تحت ضغوط متزايدة من أجل حماية الخصوصية، كما أنها تواجه خطورة فرض قواعد تنظيمية عليها من جهات أمريكية وأوروبية.