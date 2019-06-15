شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تحذر من عواقب تنظيم القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعرب المدير التنفيذي لـ"جوجل" عن قلقه بشأن إقبال حكومات دول عالمية أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.



وأكد "بتشاي" أن هذه الإجراءات المرتقبة تشكل مخاطر وعواقب سلبية على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية والأمن القومي لواشنطن على وجه الخصوص.



وأضاف في حوار لـ"سي إن إن" أنه قلق بشأن تنظيم الشركات الكبرى بشكل عام، هذا الأمر يقيد الإبداع والابتكار في مجالات عدة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلات وشبكة اتصالات الجيل الخامس "5 جي".

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وأوضح أن هذه الإجراءات التنظيمية المقلقة تأتي في الوقت الذي تتنافس فيه الشركات الأمريكية مع عدة دول على رأسها الصين التي تريد التفوق في عدد من المواطن الهامة.



وسوف تقيد الإجراءات التنظيمية قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة مع الدول الأخرى وتخل بالتوازن القائم لصالح الاقتصادات الأخرى.



واعترف بالحاجة إلى عقد حوار صحي ومناقشات بناء بين شركات التكنولوجيا والحكومات لدرء مخاوفها حول أي نقاط تطلبها وضرورة أخذ آراء تلك الشركات في القواعد التي يجري تشريعها.