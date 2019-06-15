شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة يغلق على انخفاض ويسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على المعادن وسحب بساط الملاذ الآمن من تحت أقدامها في الأسواق العالمية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 0.4%.

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وأشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى أنه حال حضور الرئيس الصيني "شي جين بينج" قمة مجموعة العشرين، فسوف يكون جيدا، ولم لم يحضر، سيتم فرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد واردات بلاده إلى واشنطن.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% أو ما يعادل 8.9 سنت وأغلقت عند 14.803 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%، بينما سجل أعلى سعر اليوم 15.12 دولار وأقل سعر عند 14.775 دولار.