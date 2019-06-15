شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بفعل قوة الدولار واستمرار عدم اليقين بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية مع استمرار عدم اليقين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ومدى قدرة الحكومة الجديدة على إدارة هذا الملف.



ويقترب "بوريس جونسون" من الفوز بثقة حزب المحافظين وقيادته خلفا لـ"تيريزا ماي" لتولي رئاسة الحكومة البريطانية الجديدة والغشراف على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل انسحاب سلس.



يأتي ذلك مع استمرار عدم اليقين بشأن "بريكست" ومدى التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي من عدمه.

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وصرح "جونسون" سابقا بأنه على المملكة المتحدة الاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو لا.



وفي سياق آخر، أعلن بنك إنجلترا اليوم أنه في طريقه للاقتراب من بلوغ المستهدف بتوظيف 35% من قياداته من النساء بحلول عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.2587، وسجل أعلى سعر عند 1.2687 وأقل سعر عند 1.2581.