شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً بضغطٍ من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار القلق بشأن الحرب التجارية.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على ثقته في ان الصين ستبرم اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة لتجنب ويلات الحرب التجارية.

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هذا، وقد أعرب "ترامب" عن عدم اهتمامه بحضور الرئيس الصيني "شي جين بينج" قمة مجموعة العشرين مشيرا إلى أن ذلك سيعني حصول الولايات المتحدة على مليارات الدولارات من بكين في شكل رسوم جمركية.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% وأغلقت عند 1344.50 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.1%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1362.2 دولار وأقل سعر عند 1341.4 دولار.