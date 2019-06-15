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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بعد بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بعد بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، ورغم استمرار القلق حيال الحرب التجارية.
وكشفت بيانات حكومية ان مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.5% خلال مايو/أيار، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 0.4% في الشهر الماضي.
وأفاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين ستسعى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإنهاء الحرب التجارية.
وأضاف "ترامب" بأنه غير مهتم بحضور الرئيس الصيني "شي جين بينج" قمة مجموعة "العشرين، وحال عدم حضوره، سوف يتم فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات بلاده من بكين.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.
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