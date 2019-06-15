شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "بيكر هيوز" عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا بحفار واحد إلى إجمالي 788 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بخمسة حفارات إلى 181، في حين تراجع إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة بستة حفارات إلى 969 حفاراً.

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