شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل إعلان بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم رغم ارتفاع الدولار، ومع استمرار تأثير حادث ناقلتي الخام في "بحر عمان"، وذلك قبيل صدور بيانات أنشطة الحفر اليوم.



وكانت ناقلتا نفط قد تعرضتا لهجوم مسلح أمس في بحر "عمان" مما أثلر القلق بالتوترات في الشرق الأوسط الأمر الذي يقلل بدوره الإمدادات.



واتهمت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" إيران بأنها تقف وراء هذا الهجوم محذرة طهران من تداعيات أعمالها العدائية المتكررة.

Advertisements



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في أمريكا.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 13:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 52.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 52.9 دولار وأقل سعر عند 51.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.4% إلى 62.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.