بعد الارتفاع القياسي.. أسعار الذهب تنخفض في مصر اليوم

كتب: ضياء السقا
تراجعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم السبت، من 6 لـ7 جنيهات.
ويأتي الانخفاض، بعد التراجع العالمي، حيث ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام.
وبحسب رويترز، أنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 14 شهرا.
وكانت أسعار الذهب قد قفزت أمس ما يزيد عن 1% خلال تعاملات الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي منذ 14 شهرا.
وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1359.50 دولار للأوقية.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:
عيار 18 بـ 540جنيها للجرام
عيار 21 بـ 629 جنيها للجرام
سعر عيار 24 بـ 719 جنيها للجرام
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