المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر يونيو الجاري

كتب أحمد يعقوب

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة، لشهر يونيو الجارى اعتبارًا من يوم 23 إلى 28 يونيو 2019، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية.

وأكد مسئول بوزارة المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه حال مزامنة أحد تلك الأيام مع إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

وقررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف رواتب وأجور...