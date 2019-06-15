تنفيذًا لحكم الدستورية .. إسكان البرلمان تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

كتبت فريده محمد

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني بعد إقراره في دور الانعقاد الجاري؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشددة على أن إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.

وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان انتهت إلى إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة؛ تمهيدًا لعرضه على هيئة مكتب المجلس؛ لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان...