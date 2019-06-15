سلطنة عمان تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الكحولية

جدة - عمرو شويل مسقط -الخليج 365:

بدأت سلطنة عمان اليوم السبت تطبيق الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة وذلك حسبما نص عليه مرسوم

سلطاني .

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية بموقعها على “تويتر” اليوم أن ذلك يأتي بعد 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة.

وأشارت الوكالة إلى أن الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100 بالمئة.

ووفقا للوكالة تطبق الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.