خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر قائلة إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.
وخفضت موديز التصنيف إلى (B1) من (Ba3) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية أمس الجمعة.
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى(Ba3) من (Ba2) في أغسطس من العام الماضي.
ومن جانبها قالت وزارة المالية التركية إن خفض موديز التصنيف الائتماني لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية لتركيا ويثير علامات استفهام بشأن موضوعية التحليل.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب سياسات أردوغان..... موديز تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى B1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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