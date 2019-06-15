كامل وزير عن تحريك أسعار الخط الثالث بالمترو: ضروري لتعويض الخسائر

دافع كامل الوزير وزير النقل عن قرار تحريك أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو، قائلاً إن مشروعات مترو الأنفاق ذات استثمارات ضخمة.

وأوضح الوزير خلال جولته التفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح محطات هارون والف مسكن ونادي الشمس، إن الخط الثالث سيتكلف 90 مليار جنيه بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة 32 قطارا ستعمل بالخط بالإضافة إلى 34 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول للمترو.

وأضاف أن الـ٩ محطات من العتبة حتى الأهرام تخسر شهريا 9 ملايين جنيه نتيجة الفرق بين المصروفات من تكاليف الصيانة والتشغيل والدخل.

وأكد أنه تمت مراعاة البعد الاجتماعي، وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بحيث إن اشتراك الطلبة لـ25 محطة بمبلغ 33 جنيها و35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها.